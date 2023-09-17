Efsanevi fantastik film serisi Harry Potter'ı izlemek isteyen birçok kişi Harry Potter nereden izlenir? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Güncel haberlerin ardından Harry Potter sinemada var mı? Sorusu da araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Harry Potter nereden izlenir? Harry Potter sinemada var mı?

Harry Potter nereden izlenir? Sorusu, Efsanevi fantastik film serisi Harry Potter'ın sinemalarda yer alması ile araştırılmaya başlanan konular arasında yerini aldı. Harry Potter yeniden ilk üç filmi ile sinemalarda izleyicisi ile buluşuyor. Harry Potter'ın ilk üç film serisi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı yeniden vizyona giriyor. Peki, Harry Potter nereden izlenir? Harry Potter sinemada var mı?

HARRY POTTER NEREDEN İZLENİR?

Harry Potter serisinin ilk üç filmi 8 Eylül tarihinden itibaren sadece Paribu Cineverse sinema salonlarında yayınlanacak. Bu kapsamda filmi izlemek isteyen izleyiciler Paribu Cineverse sinema salonlarında filmi izleyebilirler. İşte Türkiye'de yer almakta olan Paribu Cineverse sinema salonlarından bazıları;

Paribu Cineverse Acarkent Coliseum - (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse Akasya - (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse Anatolium Marmara - (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse İstinyePark - (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Zorlu Center - (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Kanyon - (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Atakule - (Ankara)

Paribu Cineverse ANKAmall - (Ankara)

Paribu Cineverse Cepa - (Ankara)

Paribu Cineverse Optimum - (İzmir)

Paribu Cineverse Karşıyaka Hilltown - (İzmir)

Paribu Cineverse Bursa Marka - (Bursa)