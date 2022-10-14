Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sonrasında ölümü merak konusu oldu. Peki, Harry Potter Hagrid öldü mü, neden öldü? Rubeus Hagrid ölüm sebebi ne? İşte detaylar...

J. K. Rowling'in aynı adlı romanlarından uyarlanan film serisi Harry Potter, yayınlanmasının ardından yıllar geçse de filmdeki karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sonrasında ölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun ölüm sebebini araştırmaya başladı. Peki, Harry Potter Hagrid öldü mü, neden öldü? Rubeus Hagrid ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

HARRY POTTER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Robbie Coltrane doğum adıyla Anthony Robert McMillan, 30 Mart 1950 tarihinde İskoçya'da dünyaya gelmiştir. Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınmıştır.Ünlü oyuncu Coltrane, 14 Ekim 2022'de İskoçya'nın Larbert kentindeki bir hastanede 72 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ROBBİE COLTRANE FİLM VE DİZİLERİ NELER?