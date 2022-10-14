Harry Potter Hagrid kim? Rubeus Hagrid kimdir? Hagrid gerçekte kim? Hagrid'i kim canlandırıyor?

J. K. Rowling'in aynı adlı romanlarından uyarlanan film serisi Harry Potter, yayınlanmasının ardından yıllar geçse de filmdeki karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. gündeme gelen haberlerden sonra merak konusu oldu. Hagrid karakterini kimin canlandırdığı araştırılmaya başlandı. Peki, Harry Potter Hagrid kim? Rubeus Hagrid kimdir? Hagrid gerçekte kim? Hagrid'in gerçek adı nedir? Hagrid'i kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

HARRY POTTER HAGRİD KİM?

Rubeus Hagrid, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinde bir karakterdir.

Harry Potter filmlerinin hepsinde olan bu karakter yarı dev yarı insandır. Harry Potter ile arkadaşlarının yakın arkadaşıdır. Ayrıca Dumbledore 'a ayrı bir yakınlığı vardır. Asa kullanması ve büyü yapması kesinlikle yasaktır. Filmde dev gibi cüssesiyle dikkat çeken bu karakter filmin bir serisinde Hogwarts'ta öğretmen olmuştur. Sahip olduğu cüssesine göre yufka yürekli olan bu karakterin sihirli yaratıklara karşı özel bir ilgisi olması öğrencilik yıllarında okuldan atılmasına sebep olmuştur. İlk evcil hayvanı, atılmasına sebep olan dev örümcek Aragog'dur. Öğrencilik yıllarındayken Voldemort, Aragog'u Sırlar Odasını açmakla suçlamıştır. Ayrıca Hagrid'in Slytherin varisi olduğunu iddia etmiştir. O olmadığı anlaşılınca geri gelip Bir süreliğine Sihirli Yaratıkların Bakımı dersi öğretmenliğini üstlenmiştir.

RUBEUS HAGRİD KİMDİR?

Rubeus Hagrid, Harry Potter serisinde yer alan yarı dev yarı insandır. Yedinci kitapta Harry Potter'ı Nymphadora Tonks'un evine götürürken büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Grawp adında dev bir üvey kardeşi vardır. Hogwarts savaşında ağır yaralar almıştır. Kendisi çok iyi bir büyücüdür. Ayrıca Olympe Maxime'ye âşıktır. Kitapta ya da filmlerde geçmese de J. K Rowling tarafından verilen bilgiye göre sonunda Maxime ile evlenmiştir, Albus ve Aragog adında 2 çocuğu olmuştur. . Örümcek ve Dev dilini konuşabilmektedir. Aragog'u yıllarca ormanda saklamıştır, en yakın dostu Aragog'dur. Ayrıca at-adamların şivesinden de anlar. Çok iyi bir yaratık uzmanıdır.Nagini (Voldemort'a ait hortkuluk yılan) ile Hagrid'e zarar verememiştir.Voldemort'un ilk yıkılışından sonra, Harry'i Godric's Hollow'a bizzat götürmüş ve Dudley Ailesine teslim etmiştir. Aynı şekilde Harry'i Dudley'lerin yanından Hogwarts'a götüren ve okul ihtiyaçlarını ilk alışında o'na yardım eden de Hagrid'dir. Zümrüdüanka Yoldaşlığı'na üyedir.

HAGRİD'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Hagrid karakterini Robbie Coltrane canlandırmıştır.