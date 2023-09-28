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Harry Potter Dumbledore kim? Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler?

Harry Potter filminin Dumbledore karakteri hayatını kaybetti. Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore yaşamını yitirdi. Harry Potter Dumbledore kim ve Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler araştırılıyor. Peki, Harry Potter Dumbledore kim? Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler?