Harry Potter Dumbledore kim? Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler?
Harry Potter filminin Dumbledore karakteri hayatını kaybetti. Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore yaşamını yitirdi. Harry Potter Dumbledore kim ve Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler araştırılıyor. Peki, Harry Potter Dumbledore kim? Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler?
Harry Potter Dumbledore kim ve Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler olduğu gündeme geliyor. Milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterini oynayan İngiliz oyuncu Michael Gambon, 82 yaşında hayatını kaybetti. Harry Potter Dumbledore kim? Harry Potter karakterleri ve oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 82 yaşındaki oyuncu Michael Gambon yaşamını yitirdi.
Usta oyuncunun ölüm haberini acılı ailesi duyurdu. Oyuncunun eşi ve oğlu yaptığı açıklamada Michael Gambon'un zatürre geçirmesinin ardından yanlarında huzur içinde hayatını kaybettiğini söyledi.
- Harry Potter – Daniel Radcliffe
- Ron Weasley – Rupert Alexander Lloyd Grint
- Hermione Granger – Emma Watson
- Draco Malfoy – Tom Felton
- Lord Voldemort – Richard Bremmer
- Neville Longbottom – Matthew Lewis
- Albus Dumbledore – Richard Harris
- Minerva McGonagall – Maggie Smith
- Severus Snape – Alan Rickman
- Hagrid – Robbie Coltrane
- Remus Lupin – David Thewlis
- Ginny Waesley – Bonnie Wright
- Lucius Malfoy – Jason Isaacs