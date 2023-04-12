Efsanevi fantastik film serisi Harry Potter, dizi olacağı yönünde haberleriyle gündeme geldi. Harry Potter dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman başlayacak? Harry Potter dizi olacak mı? İşte detaylar...

İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılmış yedi fantastik romandan oluşan film serisi Harry Potter, hayranlarını sevindirecek haberle gündeme geldi. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter ile arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin yaşamlarını konu alan Harry Potter film serisi dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman başlayacak? Harry Potter dizi olacak mı? Detaylar haberimizde...

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HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Harry Potter dizisinin HBO Max kanalında yayınlanmak üzere hazırlandığı haberleri gündeme geldi. HBO Max tarafından ilk tanıtımın yayınlandığı dizinin yapımcılığını ise J.K Rowling üstlenecektir. Dizinin her sezonu serideki bir kitaba odaklanacağı Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değildir.