Harry Potter serisinin önemli karakterlerinden biri olan Albus Dumbledore kimdir araştırılmaktadır. İşte, Dumbledore hakkında merak edilen tüm detaylar ve unutulmaz sözleri...

Efsanevi film serisi Harry Potter'da yer alan Albus Dumbledore karakterinin hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Albus Dumbledore tam adı ne, kaç yaşında merak konusu oldu. Arama motorlarında Albus Dumbledore hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Harry Potter Albus Dumbledore kimdir, tam adı ne? Albus Dumbledore sözleri! Dumbledore kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ALBUS DUMBLEDORE KİMDİR?

J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisindeki bir kurgusal karakterdir. Çok zeki, araştırmacı, sakin ve kendini duygularına kaptırmayan çok güçlü bir büyücüdür. Gençliğinde aşırı güç meraklısıdır, daha sonra daha mantıklı davranmaya karar verir. (Kibar, biraz ilginç ve güçlü yapısıyla tipik iyi büyücü özelliklerini taşımaktadır.) Harry Potter'ın sorunlarını anlayışla karşılamasıyla ona diğer öğretmenlerden daha 'iyi' davrandığı söylenebilir. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir büyücü olan Dumbledore, Lord Voldemort'un korktuğu yegane büyücüdür. Sihir otoritelerinin genel kanısına göre de gelmiş geçmiş en güçlü büyücüdür.

DUMBLEDORE KAÇ YAŞINDA, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Dumbledore'un yaşamı 116 yıl sürmüştür. Altıncı kitapta (Harry Potter ve Melez Prens) Severus Snape tarafından Avada Kedavra lanetiyle öldürülen Dumbledore, 1944-1997 tarihleri arasında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürlüğünü yapmıştır.

ALBUS DUMBLEDORE TAM ADI NE?

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore