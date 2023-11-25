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Harry Kane rekor kırdı! Bayern, Köln'ü tek golle geçti

Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi. Maçın tek golünü 20. dakikada Harry Kane attı. Kane, bu golle Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu oldu ve lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını kazandı.