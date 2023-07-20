Harran Üniversitesi nerede? Harran Üniversitesi taban puanları 2023-2024 | Harran Üniversitesi bölümleri
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Harran Üniversitesi, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olarak yükseköğretim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Harran Üniversitesi nerede? Harran Üniversitesi taban puanları 2023-2024 | Harran Üniversitesi bölümleri nelerdir, sorularına yanıt aranıyor.
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Harran Üniversitesi'nin ana kampüsü, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Şanlıurfa iline bağlı Harran ilçesinde bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olan üniversite, öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi ve çevresel güzellikler sunmaktadır.
Harran Üniversitesi, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olarak yükseköğretim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Nitelikli eğitim kadrosu ve çeşitli akademik olanakları ile öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır.
Harran Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Üniversitenin ana kampüsü, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Şanlıurfa iline bağlı Harran ilçesinde bulunmaktadır. Bu benzersiz coğrafi konumu, öğrencilere eğitim hayatının yanı sıra farklı bir kültürel deneyim de sunmaktadır.
Harran Üniversitesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Şanlıurfa şehir merkezinden üniversiteye düzenli olarak çalışan belediye otobüsleri ve dolmuşlar mevcuttur. Ayrıca, yakın şehirlerden gelen öğrenciler için otobüs ve tren gibi toplu taşıma seçenekleri de bulunmaktadır. Havalimanı da şehre ve dolayısıyla üniversiteye yakın olup, uluslararası öğrenciler için erişimi daha da kolaylaştırmaktadır.
Harran Üniversitesi, farklı disiplinlerde geniş bir akademik yelpazeye sahiptir. Mühendislik, tıp, tarım, edebiyat, fen bilimleri gibi çeşitli fakülteler ve bölümler öğrencilere çeşitli kariyer seçenekleri sunar. Aynı zamanda araştırma merkezleri ve laboratuvarlar da bilimsel çalışmalar için gerekli altyapıyı sağlamaktadır.
Harran Üniversitesi, tarihi Harran ilçesinin zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile çevrilidir. Öğrenciler, bozulmamış doğal alanlarda gezinti yapabilir ve tarihi mekanları ziyaret edebilirler. Bu çevresel güzellikler, öğrencilere eğitimin dışında keyifli zaman geçirme imkanı sunar.
Sonuç olarak, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan saygın bir üniversitedir. Geniş akademik olanakları ve benzersiz çevresiyle öğrencilere eğitim hayatlarında unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bu değerli eğitim merkezine katılarak hem akademik başarı hem de kültürel deneyim açısından zengin bir üniversite hayatı geçirebilirsiniz.
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mimarlık
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarım Ekonomisi
(Ziraat Fakültesi)
Tarımsal Yapılar ve Sulama
(Ziraat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarla Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(Ziraat Fakültesi)
Turizm Rehberliği
(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Veterinerlik
(Veteriner Fakültesi)
Zootekni
(Ziraat Fakültesi)
2023 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
| Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
140+4
|154
154
154
144
|26.347
21.043
20.400
18.735
|487,14529
431,69370
492,80319
470,53960
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|41.578
35.218
33.400
29.276
|467,75516
410,37049
475,36207
451,65733
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|54.604
—
—
—
|452,30456
—
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|95.642
85.964
91.300
113.739
|409,57869
355,28179
408,64768
347,97338
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|155.371
134.320
148.000
166.504
|362,44948
317,45607
357,35905
311,56005