Harran Üniversitesi nerede, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin konumları ve tabanları merak edildi. Harran Üniversitesi nerede? Harran Üniversitesi taban puanları 2023-2024 | Harran Üniversitesi bölümleri

HARRAN ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Harran Üniversitesi'nin ana kampüsü, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Şanlıurfa iline bağlı Harran ilçesinde bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olan üniversite, öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi ve çevresel güzellikler sunmaktadır.

Harran Üniversitesi, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olarak yükseköğretim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Nitelikli eğitim kadrosu ve çeşitli akademik olanakları ile öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONUMU

Harran Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Üniversitenin ana kampüsü, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Şanlıurfa iline bağlı Harran ilçesinde bulunmaktadır. Bu benzersiz coğrafi konumu, öğrencilere eğitim hayatının yanı sıra farklı bir kültürel deneyim de sunmaktadır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ULAŞIMI

Harran Üniversitesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Şanlıurfa şehir merkezinden üniversiteye düzenli olarak çalışan belediye otobüsleri ve dolmuşlar mevcuttur. Ayrıca, yakın şehirlerden gelen öğrenciler için otobüs ve tren gibi toplu taşıma seçenekleri de bulunmaktadır. Havalimanı da şehre ve dolayısıyla üniversiteye yakın olup, uluslararası öğrenciler için erişimi daha da kolaylaştırmaktadır.

Harran Üniversitesi'nin Akademik Olanakları

Harran Üniversitesi, farklı disiplinlerde geniş bir akademik yelpazeye sahiptir. Mühendislik, tıp, tarım, edebiyat, fen bilimleri gibi çeşitli fakülteler ve bölümler öğrencilere çeşitli kariyer seçenekleri sunar. Aynı zamanda araştırma merkezleri ve laboratuvarlar da bilimsel çalışmalar için gerekli altyapıyı sağlamaktadır.

Harran Üniversitesi'nin Çevresel Güzellikleri

Harran Üniversitesi, tarihi Harran ilçesinin zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile çevrilidir. Öğrenciler, bozulmamış doğal alanlarda gezinti yapabilir ve tarihi mekanları ziyaret edebilirler. Bu çevresel güzellikler, öğrencilere eğitimin dışında keyifli zaman geçirme imkanı sunar.

Sonuç olarak, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan saygın bir üniversitedir. Geniş akademik olanakları ve benzersiz çevresiyle öğrencilere eğitim hayatlarında unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bu değerli eğitim merkezine katılarak hem akademik başarı hem de kültürel deneyim açısından zengin bir üniversite hayatı geçirebilirsiniz.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arkeoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Biyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Coğrafya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Ekonometri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)

Harita Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Rekreasyon Yönetimi

(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarımsal Yapılar ve Sulama

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

(Ziraat Fakültesi)

Turizm Rehberliği

(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

(Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2023 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2022

2021

2020

2019 Yer.

2022

2021

2020

2019 Başarı

Sırası

2022

2021

2020

2019 Taban

Puanı

2022

2021

2020

2019 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)

Tıp Fakültesi Tıp

(6 Yıllık) SAY 150+4

150+4

150+4

140+4 154

154

154

144 26.347

21.043

20.400

18.735 487,14529

431,69370

492,80319

470,53960 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)

Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği

(5 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 41.578

35.218

33.400

29.276 467,75516

410,37049

475,36207

451,65733 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)

Eczacılık Fakültesi Eczacılık

(5 Yıllık) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 54.604

—

—

— 452,30456

—

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 50+2

50+2

60+2

60+2 52

52

62

62 95.642

85.964

91.300

113.739 409,57869

355,28179

408,64768

347,97338 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)

Veteriner Fakültesi Veterinerlik

(5 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 155.371

134.320

148.000

166.504 362,44948

317,45607

357,35905

311,56005