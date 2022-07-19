Haris Seferovic kimdir? Haris Seferovic kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Galatasaray, Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı. Peki, Haris Seferovic kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Haris Seferovic kimdir?
Galatasaray, Diagne'nin boşluğunu doldurdu. Sarı-kırmızılılar, İsviçreli golcü Haris Seferovic ile anlaşmaya vardı.
Haris Seferovic kimdir? Haris Seferovic Kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
HARİS SEFEROVİC KİMDİR?
Doğum tarihi: 22 Şubat 1992
30yaşında
Sursee, İsviçre
Boy: 1,89 m
Haris Seferovic (d. 22 Şubat 1992), Bosna kökenli İsviçreli millî futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giymektedir.