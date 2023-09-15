Harika Avcı, hem kimseyle görüşmüyor hem de evden çıkmak istemiyor. Gündeme gelen haberlerin ardından Avcı'nın sağlık durumu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Harika Avcı siroz mu oldu? Avcı'nın sağlık durumu nasıl?

Harika Avcı siroz mu oldu? Sorusu, magazinde ve internet üzerinde yer almakta olan haberlerin ardından gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın unutulmaz güzelleri arasında yer alan Harika Avcı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Peki, Harika Avcı siroz mu oldu? Avcı'nın sağlık durumu nasıl? İşte Avcı'nın sağlık durumu hakkında merak edilenler!

HARİKA AVCI SİROZ MU OLDU?

Habertürk'te yer alan habere göre, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Harika Avcı, siroz rahatsızlığı için tedavi olmayı reddetti. Yaşadığı maddi krizler nedeniyle zor günler geçiren ve bunalıma girdiği ileri sürülen sanatçı, kimseyle de görüşmek istemiyor. Avcı'nın manevi oğlu olarak bahsettiği Harun Başal da "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" diyerek sanatçının sevenlerini üzdü.