Usta oyuncu Harika Avcı'nın hastalığı nedir, son durumu nasıl ve Harika Avcı sağlık durumu nedir merak ediliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz güzelleri arasında yer alan Harika Avcı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Peki, Harika Avcı'nın hastalığı nedir? Harika Avcı son durumu nasıl?

Harika Avcı'nın hastalığı nedir ve Harika Avcı son durumu nasıl soruları gündeme geliyor. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Harika Avcı, tedavi olmayı reddediyor haberleri gündemden düşmüyor. Harika Avcı'nın hastalığı nedir? Harika Avcı son durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

HARİKA AVCI'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Siroz teşhisi konulan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Harika Avcı, tedavi olmayı reddediyor. Maddi krizler yaşadığı için zor günler geçiren Avcı, aynı zamanda hem kimseyle görüşmüyor hem de evden çıkmak istemiyor.

HARİKA AVCI SON DURUMU NASIL?

Habertürk'te yer alan habere göre, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Harika Avcı, siroz rahatsızlığı için tedavi olmayı reddetti. Yaşadığı maddi krizler nedeniyle zor günler geçiren ve bunalıma girdiği ileri sürülen sanatçı, kimseyle de görüşmek istemiyor. Avcı'nın manevi oğlu olarak bahsettiği Harun Başal da "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" diyerek sanatçının sevenlerini üzdü.