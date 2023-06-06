Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de bakanlığa getirilen Hakan Fidan yeni açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. Fidan tweet'inde "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, Hariciye Teşkilatı ne demek? Hariciye Teşkilatı hangi bakanlık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'sinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanı olarak atanan eski MİT Başkanı Hakan Fidan bugün açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.Mesaj sonrası Hariciye Teşkilatı ne demek? Hariciye Teşkilatı hangi bakanlık, merak edildi.

HARİCİYE TEŞKİLATI NE DEMEK?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."

Hariciye Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı anlamında kullanılıyor.