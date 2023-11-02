Haribo, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Haribo hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Haribo hangi ülkenin? Haribo tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Haribo markası nereye ait?

Haribo hangi ülkenin? Haribo tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Haribo markası nereye ait?

Haribo hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Haribo'nun en bilinen ürünleri arasında renkli ve lezzetli ayı şeklindeki şekerlemeleri bulunur. Gummibärchen veya Gummy Bears olarak da adlandırılan bu ikonik şekerlemeler, dünya genelinde popülerliğini korur. Peki, Haribo hangi ülkenin? Haribo tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Haribo markası nereye ait?

HARİBO HANGİ ÜLKENİN?

Haribo, Almanya merkezli dünya çapında ünlü bir şekerleme markasıdır. 1920 yılında Hans Riegel tarafından kurulan bu marka, tatlı severlerin vazgeçilmez tercihlerinden biri haline gelmiştir. Haribo'nun adı, kurucusu Hans Riegel'in isminin ilk iki harfi (Hans Riegel Bonn) tarafından oluşturulmuştur. 2001 yılında, 10 yıl boyunca ithal ürünler ile bulunduğu Türkiye'de Pamir Gıda'nın %100'ünü satın alarak "Haribo Türkiye" olarak üretim yapmaya başlayan HARIBO, 2004 yılı Kasım ayında en yeni ve en modern üretim tesislerini, İstanbul/Hadımköy´de faaliyete geçirdi.