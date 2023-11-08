Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Daha önce Dugopolje, Zagora Unešic ve Dinara'da teknik direktörlük yapan Vukas hakkında merak edilenler Hari Vukas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hari Vukas hangi takımlarda oynadı? soruları ile aratılıyor.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan isim merak ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Peki, Hari Vukas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hari Vukas hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

HARİ VUKAS KİMDİR?

Hari Vukas (d. 6 Ekim 1972; Split), Hırvat antrenör ve eski futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmaktadır. Dugopolje, Zagora Unešic ve Dinara'da teknik diretörlük yapan Hari Vukas, Primorac 1929 ve Hajduk Split'te yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra da Vukas, Şubat 2015'te Igor Tudor'un istifasının ardından Hajduk kulübü tarafından geçici teknik direktör olarak göreve başladı. Kısa süre sonra kalıcı olarak teknik direktörlüğe getirildi ancak aynı yılın Mayıs ayında görevden alındı ve yerine Damir Buric getirildi.

Vukas, 2016-2018 yılları arasında Karabükspor, Galatasaray ve Udinese'de Igor Tudor'un yardımcı antrenörü olarak çalıştı. 12 Haziran 2019 tarihinde, Blaz Sliškovic'in istifasının ardından Premijer liga kulübü Zrinjski Mostar'ın teknik direktörlüğüne getirildi. 2 Kasım 2019 tarihinde Zvijezda 09 karşısında deplasmanda alınan 0-2'lik yenilginin ardından Vukas iki gün sonra Zrinjski'den kovuldu.

Vukas, 23 Aralık 2019'da Tudor ile birlikt Hajduk Split'e geri döndü; Tudor teknik direktör, Vukas ise yardımcı antrenör olarak göreve başladı. 21 Ağustos 2020'de Tudor'un Juventus'a yardımcı antrenörü olarak atanmasının ardından Vukas, Hajduk Split'un geçici teknik direktörü oldu.. 8 Eylül'de Vukas'ın görevi kalıcı olarak üstleneceği açıklandı. Yeni seçilen başkan Lukša Jakobušic'in danışmanı Mario Stanic ve futbol direktörü Ivan Kepcija'yı görevden almasının ardından Vukas 4 Kasım 2020'de Hajduk Split'tan kovuldu. 9 Temmuz'dan Aralık 2021'e kadar tekrar Dugopolje'nin teknik direktörlüğünü yaptı.

12 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörü olarak göreve başladı.Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi