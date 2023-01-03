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Hareket Sekiz oyuncuları! Hareket Sekiz filmi oyuncu kadrosu kimler var?

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Hareket Sekiz oyuncuları! Hareket Sekiz filmi oyuncu kadrosu kimler var?

Beyaz perdede izleyicisi ile buluşan Hareket Sekiz filmi bu akşam televizyon ekranında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Hareket Sekiz filmi oyuncu kadrosu kimler var? İşte, Hareket Sekiz oyuncuları!

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Hareket Sekiz oyuncuları! Beyaz perdede izleyicisi ile buluşan Hareket Sekiz filmi bu akşam televizyon ekranında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Hareket Sekiz filmi oyuncu kadrosu kimler var? İşte, Hareket Sekiz oyuncuları haberimizde...

HAREKET SEKİZ OYUNCULARI

  • Ali Sunal
  • Onur Atilla
  • Sarp Bozkurt
  • Devrim Yakut
  • Gürgen Öz
  • Bihter Dinçel
  • Hakan Bilgin
  • Hande Katipoğlu
  • Aykut Taşkın

Hareket Sekiz oyuncuları! Hareket Sekiz filmi oyuncu kadrosu kimler var?

HAREKET SEKİZ KONUSU

Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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