Hareket Sekiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Hareket Sekiz filmi ne zaman çıktı? Hareket Sekiz filmi nerede çekildi?
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Bugün FOX TV'de Hareket Sekiz filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Hareket Sekiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Hareket Sekiz filmi ne zaman çıktı? Hareket Sekiz filmi nerede çekildi? merak etti. Peki, Hareket Sekiz film konusu nedir? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Hareket Sekiz, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı, başrollerini Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel'in paylaştığı Türk Sinema filmi. Hareket Sekiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Hareket Sekiz filmi ne zaman çıktı? Hareket Sekiz filmi nerede çekildi?
Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?
Ali Sunal
Onur Atilla
Sarp Bozkurt
Devrim Yakut
Gürgen Öz
Bihter Dinçel
Hakan Bilgin
Hande Katipoğlu
Aykut Taşkın
Hareket Sekiz 2019 yapımı bir filmdir. Filmin çıkış tarihi 4 Ekim 2019 olarak biliniyor.