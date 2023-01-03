Hareket Sekiz konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne anlatıyor?
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Beyaz perdede izleyicisi ile buluşan Hareket Sekiz filmi bu akşam televizyon ekranında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Hareket Sekiz konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne anlatıyor?
Hareket Sekiz konusu! Beyaz perdede izleyicisi ile buluşan Hareket Sekiz filmi bu akşam televizyon ekranında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Hareket Sekiz konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne anlatıyor? İşte detaylar...
Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?
- Ali Sunal
- Onur Atilla
- Sarp Bozkurt
- Devrim Yakut
- Gürgen Öz
- Bihter Dinçel
- Hakan Bilgin
- Hande Katipoğlu
- Aykut Taşkın
Hareket Sekiz filmi 4 Ekim 2019 tarihinde vizyona girdi.