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Hareket halindeki otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti: Sırt üstü düşüp böyle ters döndü

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Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hareket halindeki otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti: Sırt üstü düşüp böyle ters döndü

ÇORUM - Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç. adlı genç, arkadaşı M.T.'nin kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına çıktı. Hareket halindeki otomobilin üzerinde bir süre seyahat eden T.Ç. otomobil dönüş yaptığı sırada araçtan düştü. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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