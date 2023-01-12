KYK burs ve kredi alan üniversite öğrencileri, harçlık avansı nasıl kullanabileceklerini araştırıyor. Harçlık avans nedir, nasıl çekilir ve harçlık avans ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Harçlık avans nedir, nasıl çekilir? Harçlık avans ne kadar? Harçlık avans nedir, nasıl çekilir? Harçlık avans ne kadar?

Üniversite öğrencileri, harçlık avansı nasıl kullanıldığı ve ne kadar olduğunu araştırılıyor. KYK'dan burs veya kredi alan öğrenciler harçlık avans nedir, nasıl çekilir ve harçlık avans ne kadar olduğunu merak ediyor. Harçlık avans nedir, nasıl çekilir? Harçlık avans ne kadar? Harçlık avans nedir, nasıl çekilir? Harçlık avans ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

HARÇLIK AVANS NEDİR?

KYK'dan burs veya kredi alan öğrencilerin Bankkart Genç'lerine tanımlanan alışveriş limitidir. Üniversite öğrencileri, hesabında para bulunmasa bile sadece alışverişlerde kullanabileceği kadar faizsiz ve masrafsız tanımlanmaktadır.

HARÇLIK AVANS NASIL ÇEKİLİR?

Harçlık Avans, Bankkart Genç'in bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabında para olmadığında devreye girerek sana ekstra alışveriş limiti sağlar. Bununla birlikte, harçlık avanstan harcadığın miktar, KYK burs veya öğrenim kredisinden otomatik olarak tahsil edilir.