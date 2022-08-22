Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu etkinliklerine katılmak isteyen sanatseverler Harbiye Cemil Topuzlu nerede? Harbiye konser alanı nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu nerede? merak ediyor.

Harbiye Cemil Topuzlu nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu etkinliklerine katılmak isteyen sanatseverler Harbiye Cemil Topuzlu nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu nerede? Harbiye konser alanı nerede? merak ediyor. İşte detaylar...

HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA TİYATROSU NEREDE?

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu (eski adıyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu), İstanbul, Harbiye semtinde, Dolmabahçe Vadisi'nde, İstanbul Hilton Oteli'yle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın yanında yer almakta olan açık tiyatro, konser ve gösteri mekanıdır.

Şehircilik uzmanı Henri Prost'un, 1930'larda İstanbul'un için hazırladığı imar planında yer aldı. Tiyatronun planı Nihat Yücel ve Nahit Uysal tarafından yapıldı. Temeli Temmuz 1946'da Lütfi Kırdar'ın İstanbul valisi ve belediye başkanı olduğu dönemde atılmıştır. Cephe kaplamaları için küfeki ve Uzunköprü taşı karıştırılarak renk nüansi sağlandı, döşemeleri Uzunköprü taşından yapıldı. 9 Ağustos 1947'deki açılış törenine rağmen, son şeklini, Ankara Devlet Konservatuvarı yönetmenlerinden Carl Ebert'in sahne tekniğine uygun değişiklikler yapılmasıyla aldı. Tüm noksanları ancak 1950'de tamamlanabildi. Bu ilavelerle maliyeti 900,000 TL'yi buldu. Açıkhava Tiyatrosu'nda oynanan ilk eser Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sergilediği Sofokles'in Kral Oidipus adlı trajedisidir. 1958'de, İstanbul'un eski belediye başkanlarından Cemil Topuzlu'nun adı verilmiştir.

2009 yılında, Lütfi Kırdar ile Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun arasında kalan alan, yoğun trafiği bulunan Taşkışla Caddesi'nin tamamen yer altına alınmasıyla yayalaştırıldı.

Açıkhava Tiyatrosu'nda, amfitiyatrolarda olduğu gibi, düz bir sahneye bakan yarım daire biçiminde merdiven basamaklar halinde, seyirci oturma yerleri ya da gradenler yükselir. 4.532 seyirci kapasiteli tiyatroda, 80 kişilik orkestra yeri ve gradenlerin ortasında, sinema veya dia gösterimlerinde kullanılan projeksiyon yeri vardır. Sahne 200-300 figüranın serbest olarak hareket edebileceği kadar geniş tutulmuştur. Geçit ve kapılar sahnenin birden boşaltılmasına uygun şekilde yapılmıştır.