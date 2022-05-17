Harbiye Açık Hava Konserleri Listesi 2022 - Haberler

Harbiye açık hava konserleri listesi 2022, Harbiye'de konsere katılmayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Caz ve müzik festivallerinden dans gösterilerine, yerli ve yabancı büyük isimlerin konserlerine ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul'un en ünlü konser mekanlarından biridir. İşte, Harbiye Açık Hava Konserleri Listesi 2022 haberimizde...

HARBİYE AÇIK HAVA KONSERLERİ LİSTESİ

Nilüfer - 18 TEMMUZ PAZARTESİ - 21:00



Nilüfer, N Kolay'ın katkıları ve Bayhan Prodüksiyon organizasyonuile İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde.

Rubato "Senfonik" - 18 MAYIS ÇARŞAMBA - 21:00

Rubaato "Senfonik", N Kolay'ın katkıları ve Bayhan Prodüksiyon organizasyonuile İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde.

Göksel - 21 MAYIS CUMARTESİ - 21:00



Göksel, N Kolay'ın katkıları ve Bayhan Prodüksiyon organizasyonuile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde.

Teoman - 22 MAYIS PAZAR - 21:00

Teoman, N Kolay'ın katkıları ve Bayhan Prodüksiyon organizasyonuile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde.



Ajda Pekkan - 25 MAYIS ÇARŞAMBA - 21:00

Ajda Pekkan, N Kolay'ın katkıları ve Bayhan Prodüksiyon organizasyonuile İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde.

Teoman - 26 MAYIS PERŞEMBE - 21:00



Teoman, N Kolay'ın katkıları ve Bayhan Prodüksiyon organizasyonuile İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde.

Edis - 30 MAYIS PAZARTESİ - 21:00

Edis - 31 MAYIS SALI - 21:00

Edis - 01 HAZİRAN ÇARŞAMBA - 21:00

Yıldız Tilbe - 02 HAZİRAN PERŞEMBE - 21:00

Tan Taşçı - 04 HAZİRAN CUMARTESİ - 21:00

Tan Taşçı - 08 HAZİRAN ÇARŞAMBA - 21:00

Tan Taşçı - 09 HAZİRAN PERŞEMBE - 21:00

Yıldız Tilbe - 26 HAZİRAN PAZAR - 21:00

JOHN McLAUGHLIN & The 4th DIMENSION - 29 HAZİRAN ÇARŞAMBA - 21:00

Dianne Reeves // Ercüment Orkut Trio - 05 TEMMUZ SALI - 20:00

Teoman - 19 TEMMUZ SALI - 21:00

Tan Taşçı - 23 TEMMUZ CUMARTESİ - 21:00

Tan Taşçı - 24 TEMMUZ PAZAR - 21:00

Yıldız Tilbe - 27 EYLÜL SALI - 21:00

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