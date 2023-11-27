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Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın Kurulumu Devam Ediyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde, her kış açılan ünlü sezonluk tema parkı Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın kurulumu devam ediyor. Park bu yıl 810.000 metrekarelik bir alana yayılacak ve 250.000 metreküp buz ve kar kullanılacak.