Harbi Güzel sözleri! Murat Boz - Harbi Güzel şarkı sözleri nelerdir? Harbi Güzel şarkısı hakkında bilgiler!

Murat Boz - Harbi Güzel şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği "Alper NARMAN, Ozan BAYRAŞA, Ömer AKKAYA, Mert ÇODUR, Reşit ÖZKAPLAN, Ali Barış ATA" 'ya aittir.

HARBİ GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ

Cennetten bi' parça

Nasıl güvenmez insan

Pelerin gibi örtsen beni

Hiç de bi' şeyden korkmam

***

(Çal, çal, çal!)

***

Yavaş yavaş ısınsana, alış bana

Serin serin, derin derin karış bana...

***

Rüzgârı avla, dümenini rüzgâra bağla

Oyununu oyna, yenilmem asla

Kor gibi kumlar, bilemem kim kimi sollar

Çağırır beni yollar (yollar)

***

Harbi güzel (gel)

Su güzel de (üfle)

Yüreğimde sönmeyen alev

Deryada denizde (bi' bak)

Bedenin de (hisset) ötesinde

Çıldırtan yanı arkadaş harbi güzel

***

Harbi güzel...

***

Serin serin, derin derin karış bana...

***

Rüzgârı avla, dümenini rüzgâra bağla

Oyununu oyna, yenilmem asla

Kor gibi kumlar, bilemem kim kimi sollar

Çağırır beni yollar (yollar)

***

Harbi güzel (gel)

Su güzel de (üfle)

Yüreğimde sönmeyen alev

Deryada denizde (bi' bak)

Bedenin de (hisset) ötesinde

Çıldırtan yanı arkadaş harbi güzel

***

Harbi güzel...

***

Cennetten bi' parça

Nasıl güvenmez insan

Pelerin gibi örtsen beni

Hiç de bi' şeyden korkmam

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