Hapistekiler oy kullanabiliyor mu? Mahkumlar ve hapishanedekiler oy kullanabilir mi? Cezaevlerinde oy kullanımı olacak mı?
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2023 seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konuların başında hapistekiler ve mahkumlar oy kullanabilecek mi sorusu oldu. Peki, Hapistekiler oy kullanabiliyor mu? Mahkumlar ve hapishanedekiler oy kullanabilir mi? Cezaevlerinde oy kullanımı olacak mı? İşte detaylar...
Kimler oy kullanabilir? Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hapishanedekiler oy kullanabilir mi? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Hapistekiler oy kullanabiliyor mu? Mahkumlar ve hapishanedekiler oy kullanabilir mi? Cezaevlerinde oy kullanımı olacak mı? Ayrıntılar sizlerle...
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Anayasa'nın 67. maddesinin beşinci fıkrasında; Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):
1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),
2. Askeri öğrenciler,
3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).
On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.
Haklarında kısıtlılık kararı kalkmış seçmenler, ilgili mahkeme kararını yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna götürerek başvurması halinde seçmenlik durumlarını güncelleyebilirler.
Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.
Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir.
Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.