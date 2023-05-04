Hapistekiler oy kullanabiliyor mu 2023? Tutuklu ve hükümlüler oy kullanabiliyor mu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Hapistekiler oy kullanabiliyor mu soruları yer alıyor. Peki, Hapistekiler oy kullanabiliyor mu?