Hapistekiler oy kullanabiliyor mu 2023? Tutuklu ve hükümlüler oy kullanabiliyor mu?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Hapistekiler oy kullanabiliyor mu soruları yer alıyor. Peki, Hapistekiler oy kullanabiliyor mu?
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken Hapistekiler oy kullanabiliyor mu? Tutuklu ve hükümlüler oy kullanabiliyor mu sorularına yanıt araştırıldı.
HAPİSTEKİLER OY KULLANABİLİYOR MU?
Kasıtlı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağı, seçimlerde ceza infaz kurumlarındaki seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanabileceği belirtildi.
Kararda, cezaevlerindeki tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların, cezaevinin bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabileceği ifade edildi.