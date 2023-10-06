Hapishanedeki İranlı aktivist Narges Mohammadi, kadın hakları mücadelesinden dolayı Nobel Barış Ödülü'nü Kazandı

İranlı aktivist Narges Mohammadi, kadınların baskısına karşı verdiği mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Mohammadi, 2019'da bir anma törenine katıldıktan sonra tutuklandı ve 2022'de sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishaneye girmeden önce, yasaklanmış İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısıydı ve İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi Shirin Ebadi ile yakın ilişkileri vardı.

Hapiste bulunan aktivist Narges Mohammadi, İran'da kadınların baskısına karşı verdiği mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da açıklayan Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, "O, sistemli ayrımcılık ve baskıya karşı kadınlar için savaşıyor" dedi.

Yetkililer Mohammadi'yi, 2019'da şiddetli protestoların kurbanlarından biri için düzenlenen bir anma törenine katıldıktan sonra Kasım ayında tutukladılar. Mohammadi'nin, hapishane, ağır hükümler ve uluslararası çağrıların davasının gözden geçirilmesi için bir tarihçesi bulunuyor.

Hapishaneye girmeden önce Mohammadi, İran'da yasaklanmış İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısıydı. Mohammadi, İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi Shirin Ebadi'ye yakın bir isimdir ve merkezi kurmuştur.

Ebadi, 2009'da o zamanki Başkan Mahmud Ahmedinejad'ın tartışmalı yeniden seçilmesinden sonra İran'ı terk etti ve bu olay, olağanüstü protestolara ve yetkililer tarafından sert müdahalelere yol açtı. 2018 yılında Mohammadi, bir mühendis olarak 2018 Andrei Sakharov Ödülü'ne layık görüldü.

2022'de Mohammadi, beş dakikalık bir duruşmada sekiz yıl hapis cezasına ve 70 kamçıya mahkum edildi.

Nobel Ödülleri, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) nakit ödül içerir. Kazananlar ayrıca Aralık ayındaki ödül törenlerinde 18 ayar altın madalya ve diploma alırlar.

Prestijli Nobel Barış Ödülü kazananı, Norveç'teki uzman bir panel tarafından sadece 350'nin üzerinde adaylık listesinden seçildi.

Geçen yılın ödülü, Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan insan hakları aktivistleri tarafından kazanıldı ve bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı ve müttefiki için güçlü bir kınama olarak görüldü.