Hanzade Doğan Boyner kimdir? Hanzade Doğan kaç yaşında, nereli? Hanzade Doğan hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hanzade Doğan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hanzade Doğan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hanzade Doğan kimdir? Hanzade Doğan kaç yaşında, nereli? Hanzade Doğan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hanzade Doğanhakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hanzade Doğan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hanzade Doğankimdir? Hanzade Doğankaç yaşında, nereli? Hanzade Doğanhayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

HANZADE DOĞAN BOYNER KİMDİR?

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner (11 Kasım 1972) Türk iş insanı, hayırsever, girişimci ve e-ticaret öncüsü. Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerini bünyesinde barındıran Doğan Online Şirketler Grubu'nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. "Doğu'nun Amazon"u olarak anılan Hepsiburada e-ticaret platformunun Başkanıdır. Temmuz 2019'da Forbes dergisi, kendisini "dünyanın en başarılı kadın teknoloji girişimcilerinden biri" ilan ederken, Fortune Türkiye ülkenin dijital dönüşümüne liderlik ettiğini belirtmiştir.

Doğan Boyner, girişimcilik alanındaki başarılarının yanı sıra, Türkiye'deki köklü birçok şirketin yönetiminde de liderlik yapmıştır. Enerji, medya, sanayi, ticaret, sigorta ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Doğan Holding'in Başkan Yardımcısı'dır. Öncesinde, Türkiye'nin en çok satan günlük gazetelerinden biri olan Posta'nın da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nda Başkanlık görevini üstlenmiştir. Petrol Ofisi'nin Başkanlığını da yürütmüş olan Doğan Boyner, Doğan Holding ile Orta Avrupa'nın önde gelen petrol ve gaz şirketi OMV arasında stratejik iş birliği kurmak üzere yapılan ortaklık anlaşmasında aktif rol almış, ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Uluslararası forumlara konuşmacı olarak katılan Doğan Boyner, Davos'da yapılan 2020 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında ve Paris'te gerçekleştirilen 2019 Fortune Global Forumu'nda da konuşmacı olarak yer almıştır. Global İlişkiler Forumu'nun Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Brookings Enstitüsü Mütevelli Heyeti Üyesi ve Columbia Üniversitesi Columbia Business School'da Gözetmenler Kurulu'nda aktif roller almaktadır.

Çocukluk ve gençlik yılları

1972 İstanbul doğumlu olan Doğan Boyner, Aydın Doğan ve Sema Doğan'ın üçüncü kızıdır. Babası medya patronu, iş insanı, girişimci, hayırsever ve Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Doğan Holding'i kuran yatırımcıdır. Annesi, Doğan Şirketler Grubu Holding'de eski Yönetim Kurulu Üyesidir.

Doğan Boyner, İstanbul'da ilköğretimini Sainte Pulchérie'de, lise eğitimini de Saint Benoit Fransız Lisesi tamamlamıştır. London School of Economics'den lisans ve New York'taki Columbia University'den işletme yüksek lisans derecesine sahiptir.

İş hayatı

Hanzade Doğan Boyner, London School of Economics'den mezun olduktan sonra kariyerine Londra'da Goldman Sachs şirketinde finansal analist (CMT) olarak başladı.

Doğan Boyner, aile şirketinde kısa bir süre çalıştıktan sonra ülkenin önde gelen internet holdingi Doğan Online'ı, 2001 yılında teknoloji şirketi Hepsiburada'yı ve 2006 yılında yine bir teknoloji şirketi olan Nesine'yi kurdu.

Hepsiburada

Doğan Boyner, Fortune Türkiye Dergisi'nin Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik yapan "Türk Amazonu" olarak adlandırdığı Hepsiburada platformunu kurdu.

Hepsiburada Grubu Doğan Boyner liderliğinde, Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen e-ticaret platformu olarak faaliyet göstermektedir. Hepsiburada'nın geniş ürün yelpazesi sunan ekosisteminde lojistik hizmeti Hepsijet, lisanslı online ödeme platformu Hepsipay ve hızlı gıda teslimatı yapan Hepsiexpress hizmetleri yer alıyor.

Nesine

2006 yılında kurulan Nesine, Türkiye'nin lider spor bahis şirketi ve Türkiye Milli Piyango İdaresi'nin yasal e-bilet satıcısıdır. Nesine günlük at yarışı bültenleri, istatistikler ve yarış sonuçlarını ve İddaa oyunlarını online ve mobil platformlarda yayınlamaktadır. Aynı zamanda İddaa için bir kupon paylaşım platformudur.

Hayır işleri

Doğan Boyner, 2017 yılında Türkiye'nin 72 ilinde 5.000'den fazla kadın girişimciyi doğrudan destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını başlattı. Program, kadın girişimcilere Hepsiburada'da ücretsiz sanal mağaza açma fırsatı sunuyor. E-ticaret eğitimleri, komisyon ücretlerinde %75'e varan indirim, altı ay boyunca ücretsiz kargo sevkiyatı, Hepsiburada'da yüksek görünürlüklü reklam, SEO ve SEM optimizasyonları, AdWords ve içerik desteği, fotoğraf çekimleri için ücretsiz stüdyo kullanımı, operasyon ve pazarlama desteği ve doğrudan özel müşteri hizmetleri hattına erişim sağlıyor.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı olarak Doğan Boyner, Doğan Grubu'nun hayırseverlik faaliyetlerini yönetiyor ve Türkiye'deki kız çocukları ve kadınların eğitimine ve güçlendirilmesine yönelik yatırımlar yapıyor. Kız çocukları ve kadınların eğitiminin önündeki ekonomik ve kültürel engelleri kaldırmayı amaçlayan "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında 50.000'den fazla burs verilirken, ülke çapında 33 kız öğrenci yurdu inşa edildi. Bu da okul çağındaki kız çocuklarının eğitim görmesinde önemli bir artış sağladı.

Doğan Boyner, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye'nin "En Başarılı İş Kadını" seçildi. 2019'da küresel teknoloji girişimcileri arasında en başarılı kadınlardan biri olarak kabul edildi.

Özel hayatı

Nisan 2007'de Boyner Sanayi A.Ş. CEO'su Türk iş insanı Osman Boyner ile evlendi. İki kız çocuğu annesidir.