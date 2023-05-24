Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı olan Devlet Bahçeli'nin bir konuşma esnasında söylediği isimler merak edildi. Gündeme gelen konuşmanın ardından arama motorlarında Hans ve Sam kimdir? Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki Hans ve Sam kim? soruları araştırıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan'ı yedirttirmeyiz. Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara çiğnetilmeyecek" sözleri gündem olmuştu. Konuşmasında yer alan Hans ve Sam isimleri ise merak ediliyor. Peki, Hans ve Sam kimdir? Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki Hans ve Sam kim?

HANS VE SAM KİMDİR?

Devlet Bahçeli'nin konuşmasında söz ettiği Hans ve Sam isimlerinin kim olduğunu Devlet Bahçeli şöyle açıkladı:

"Hans bir Amerikan çocuğudur, Sam bir Amerikan çocuğudur. Jesse James bir Amerikan kovboyudur. Almanya'da bir başkası var. Fransa'da Frank var. İngiltere'de Hanry var"