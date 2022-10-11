A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından Amerikalı voleybolcu Hannah Tapp merak konusu oldu. Peki, Hannah Tapp kimdir? Hannah Tapp Instagram hesabı ne? Hannah Tapp boy ve kilosu ne? İşte detaylar...

Micha Hancock kimdir? Micha Hancock Instagram hesabı ne? Micha Hancock boy ve kilosu ne?

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ve ABD karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından Amerikalı voleybolcu Hannah Tapp merak konusu oldu. Peki, Hannah Tapp kimdir? Hannah Tapp Instagram hesabı ne? Hannah Tapp boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...

HANNAH TAPP KİMDİR?

Hannah Bailey Tapp 21 Haziran 1995 doğumlu, orta blokçu olarak oynayan Amerikalı bir voleybol oyuncusu. 2019'dan beri Japonya'da profesyonel olarak oynuyor. 2017'den beri Amerika Birleşik Devletleri kadın milli voleybol takımının bir üyesidir .

HANNAH TAPP INSTAGRAM HESABI NE?

Hannah Tapp @_han_banan_ kullanıcı adıyla 57,7 bin takipçisi bulunmaktadır.