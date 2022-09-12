Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tekrardan gündem oldu. Peki, Hanife Gürdal Gelin Evi yarışmasına mı katıldı? Hanife Gürdal son hali!

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, kendisine talip olan herkesi reddetmesiyle tanınıyordu. Umut isimli bir gence talip olduktan sonra reddedilen Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti. Hanife Gürdal programdan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Hanife Gürdal Gelin Evi yarışmasına mı katıldı? Hanife Gürdal son hali!

HANİFE GÜRDAL GELİN EVİ YARIŞMASINA MI KATILDI?

Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından Gelin Evi yarışmasına katılacağını duyurmuştu. 12 Eylül Pazartesi günü itibariyle Gelin Evi programında yarışmacı olarak yer almaktadır.

HANİFE GÜRDAL SON HALİ!