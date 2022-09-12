2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katılan Hanife Gürdal, programda Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti. Kendisine gelen her talibi reddetmesiyle gündeme gelen Hanife Gürdal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Peki, Hanife Gürdal evli mi? Hanife Gürdal evlendi mi? İşte detaylar...

HANİFE GÜRDAL EVLİ Mİ?

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, 2.5 yıldır fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evli.

HANİFE GÜRDAL EVLENDİ Mİ?

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal 2020 yılında Kemal Ayvaz ile dünyaevine girdi.