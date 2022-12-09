Hanif kelimesi Arapça bir kelimedir. Bu sebeple Arapça dilinden dilimize gelmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Hanif kelimesi birkaç anlam barındırmaktadır. Peki, Hanif nedir? Hanif kimlere denir? Hanif dönemi nedir? Hanif peygamber kimdir? Detaylar haberimizde...

HANİF NEDİR?

Hanif kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğün içerisinde bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı Hanif kelimesinin anlamı en sık merak edilen konulardan bir tanesidir. Bunun dışında Hanif kelimesi manası bazı sözlükler içerisinde belirtilmiştir.

Hanif kelimesi ile ilgili menşei ve mana bakımından pek çok görüş bulunur. Arapça kökenli olan bu sözcük için Süryanice, İbranice ya da Habeşçe gibi kökenlerden gelmiş olduğu da söylenmektedir. Hanif kelimesine bakıldığında sözlük anlamı açısından birkaç mana barındırmaktadır. Bu sözcük İslam dini içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Hanif sözcüğünün kısaca kelime manası şu şekilde olmaktadır: İslam döneminden önce Allah'ın birliğine inanmakta ve Hz. İbrahim'in dinine bağlı olan kişilerin vasfı İslam'da gücü ile bağlı olan kişi ve ilmi ile âmil olan kimseler Kötü ve eski halinden vazgeçerek doğruluğa yönelmiş olan kişi Şeklinde çok sayıda karşılığı mevcuttur.

HANİF DÖNEMİ NEDİR?

İbrahim'in dinine inanmış olan ve tevhit inancının yayılmasına yardım eden kişilere Hanif denilmektedir. Kur'an-ı Kerim içerisinde de yer alan Hanifilik esasında Hz. İbrahim'in o dönemde mevcut olan Hristiyanlık veya Yahudilik inançlarına sahip olmamasından dolayı tek inancının tevhit yani Allah'ın birliği ve tekliği olduğunu göstermektedir.

HANİF KİMLERE DENİR?

İslamiyet'ten önce de putlara tapınmayı reddedip yalnızca Allah'a kulluk eden dindar kişilere Hanif denir. Bu kelime, birçok İslam alimi ve fakihi tarafından soy isim ve unvan olarak da kullanılmıştır. Bu kişilerin arasında en meşhuru İmam-ı Azam ismiyle de bilinen Ebu Hanife'dir. Fıkh-ı Ekber, Osman El Beytiye Risalesi ve Numaniye Kasidesi adlı kitapların yazarı olan Ebu Hanife, Hanefilik mezhebinin kurucusudur.

HANİFELİK KİMLERE VERİLMİŞTİR?

Hanif kavramı, birçok Müslüman âlim tarafından İslam öncesi döneme kadar çoğu zaman Arap yarımadasında varlığını sürdüren Hz. İbrahim'in Tevhid dini olarak yorumlanmaktadır. İslamiyet'ten evvel Allah'a inanan Hz. İbrahim'in yolundan giden kişiler Hanif olarak tanımlanmaktadır.