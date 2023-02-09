Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere destek için milletvekilliğinden de bağış desteği geldi. Peki, Hani parti milletvekilleri maaşını bağışladı?

Milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını bağışladığı bildirildi. Gelişme sonrası Hani parti milletvekilleri maaşını bağışladı merak edildi.

HANGİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ MAAŞLARINI BAĞIŞLADI

AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri birer aylık maaşlarını depremzedelere bağışladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısında bulunarak, kendisinin de AFAD'a 3 maaşını bağışladığını bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" denildi.CHP'nin Meclis'te 135 milletvekili bulunuyor.

İYİ Parti milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını bağışladığı bildirildi.