Hangzhou, Dubai ve Almatı'ya yeni direkt havayolu rotaları başlatıldı

HANGZHOU, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Hangzhou şehrini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Kazakistan'ın Almatı şehirlerine bağlayan yeni direkt havayolu rotaları Pazar günü başlatıldı.

Air China tarafından işletilen Hangzhou-Dubai rotasında Airbus A330-300 tipi uçakla haftada üç uçuş gerçekleştirilecek. Hangzhou'dan kalkış seferleri Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri, Dubai'ye varış ise ertesi gün olacak şekilde planlandı. Dubai'den dönüş seferleri Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri yapılacak ve uçaklar aynı gün Hangzhou'ya ulaşacak.

Loong Havayolları tarafından işletilen Hangzhou-Almatı rotasında ise Airbus A321 tipi uçakla haftada üç sefer gerçekleştirilecek. Hangzhou'dan kalkış seferleri Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri yapılacak ve uçaklar aynı gün Almatı'ya varacak. Almatı'dan dönüş seferleri ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri yapılacak ve aynı gün Hangzhou'ya ulaşacak şekilde planlandı.

Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı şu ana kadar uluslararası ve bölgesel varış noktalarını 28'e çıkararak 20 ülke ve bölgeyle bağlantı kurdu. Bunların 23'ü Asya'da yer alırken, yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları'na yönelik olarak yolcular ve personel için elverişli seyahat bağlantıları sağlıyor.