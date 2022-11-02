Google hizmetlerini birer birer durdurmaya devam ediyor. Teknoloji devi, oyun servisi Stadia'nın ardından Hangouts'u da tamamen durdurdu. Peki, Hangouts neden kapatıldı? Google Hangouts hizmetini neden durdurdu? İşte detaylar...

Bazı hizmet ya da servislerini kapatma yoluna giden Google, Hangouts'la ilgili kararını da verdi. Değişim geçiren Hangouts, Google Chat halini aldı. Peki, Hangouts neden kapatıldı? Google Hangouts hizmetini neden durdurdu? Detaylar haberimizde...

HANGOUTS NEDEN KAPATILDI?

"Chat, tüm kullanıcılar için klasik Hangouts'un yerini alıyor" açıklamasında bulunan Google, hizmeti 2 Kasım itibarıyla tamamen bitirdi. Google, Hangouts tarafındaki konuşmaları otomatik olarak Chat'e geçirdi. Böylece Hanoguts kullanıcılarının sohbet geçmişini taşıması için ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı. Ayrıca Google Chat, mesajlarla daha fazlasını yapmaya, emojiler kullanarak mesajlara tepki vermeye, zamandan tasarruf sağlayan akıllı yanıtları kullanmaya olanak sağlıyor.