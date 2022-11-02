Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hangouts neden kapatıldı? Google Hangouts hizmetini neden durdurdu?

Gündem Haberleri

Hangouts neden kapatıldı? Google Hangouts hizmetini neden durdurdu?

Google hizmetlerini birer birer durdurmaya devam ediyor. Teknoloji devi, oyun servisi Stadia'nın ardından Hangouts'u da tamamen durdurdu. Peki, Hangouts neden kapatıldı? Google Hangouts hizmetini neden durdurdu? İşte detaylar...

Google, Hangouts hizmetini tamamen durdurduGoogle, Hangouts hizmetini tamamen durdurdu
iPhone olmasaydı Android telefonlar nasıl olurdu? İşte cevabıiPhone olmasaydı Android telefonlar nasıl olurdu? İşte cevabı
Google, Mac kullanıcılarını güvenlik açığı konusunda uyardı!Google, Mac kullanıcılarını güvenlik açığı konusunda uyardı!

Bazı hizmet ya da servislerini kapatma yoluna giden Google, Hangouts'la ilgili kararını da verdi. Değişim geçiren Hangouts, Google Chat halini aldı. Peki, Hangouts neden kapatıldı? Google Hangouts hizmetini neden durdurdu? Detaylar haberimizde...

HANGOUTS NEDEN KAPATILDI?

"Chat, tüm kullanıcılar için klasik Hangouts'un yerini alıyor" açıklamasında bulunan Google, hizmeti 2 Kasım itibarıyla tamamen bitirdi. Google, Hangouts tarafındaki konuşmaları otomatik olarak Chat'e geçirdi. Böylece Hanoguts kullanıcılarının sohbet geçmişini taşıması için ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı. Ayrıca Google Chat, mesajlarla daha fazlasını yapmaya, emojiler kullanarak mesajlara tepki vermeye, zamandan tasarruf sağlayan akıllı yanıtları kullanmaya olanak sağlıyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Google Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title