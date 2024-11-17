Hangisinin sözlük tanımında 'Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz' şeklinde bir ifade yer alır? Kim Milyoner Olmak İster?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin sözlük tanımında 'Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz' şeklinde bir ifade yer alır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN SÖZLÜK TANIMINDA 'UZAKTA OLAN, HAKKINDA KONUŞULAN KİMSE VEYA ŞEYİ BELİRTEN BİR SÖZ' ŞEKLİNDE BİR İFADE YER ALIR?

A: A

C: E

B: O

D: U

Cevap: O