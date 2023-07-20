(Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
Gündem Haberleri
20 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 20 TEMMUZ PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?
A-) İnsan
B-) Sincap
C-) Ornitorenk
D-) Yılan
Doğru Cevap : C şıkkı