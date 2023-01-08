(Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TLlik soru

8 Ocak Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 8 OCAK PAZAR 200 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

A-) Şeftaliler bu yıl çekinmiş

B-) Şeftaliler bu yıl ürkmüş

C-) Şeftaliler bu yıl tırsmış

D-) Şeftaliler bu yıl korkmuş

Doğru Cevap : B şıkkı