Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinden 69 gün önce, 9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNDEN 69 GÜN ÖNCE,9 EKİM 1903'TE NEW YORK TİMES'TAKİ MAKALEDE BUNUN ANCAK 1 İLA 10 MİLYON YILDA BAŞARILABİLECEĞİ TAHMİNİ YAPILMIŞTIR?

A: İçten yanmalı motorun icadı

B: İlk telefon görüşmesi

C: İlk televizyon yayını

D: Uçakla ilk başarılı uçuş

Cevap: D