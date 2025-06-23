Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?

Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağlı güreş, Türkiye'nin en popüler sporlarından biridir ve birçok farklı oyun türüne sahiptir. Bu haberde, yağlı güreşteki oyun türlerinden birinin ne olduğu sorulmaktadır. Bu tür bilgiler, yağlı güreşe yeni başlayanlar veya konu hakkında bilgi edinmek isteyenler için oldukça yararlı olabilir.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?" şeklinde yöneltilen soru, yarışmacının bilgi düzeyini sınarken, ekran başındakilerin de dikkatini çekti. Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir sorusu sayesinde, birçok kişi bu geleneksel sporun detaylarını öğrenme fırsatı buldu. Peki, Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?

HANGİSİ YAĞLI GÜREŞTEKİ OYUN TÜRLERİNDEN BİRİDİR?

A) Devegörgücü

B) Filhortumu

C) Ahtapotvantuzu

D) Tilkikuyruğu

Doğru Cevap: D şıkkıdır.

Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Şanlıurfaspor'da kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro

2. Lig ekibinde kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro
Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu

Önce Kenan şimdi de Arda! Yıldızlarımız müthiş golleriyle şov yaptı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
1. Lig tarihine geçen transfer! İstanbul'a üniversite okumaya geldi, Feyenoord'a transfer oldu

İstanbul'a üniversite okumaya gelmişti, dünya devine transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.