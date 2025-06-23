ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?" şeklinde yöneltilen soru, yarışmacının bilgi düzeyini sınarken, ekran başındakilerin de dikkatini çekti. Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir sorusu sayesinde, birçok kişi bu geleneksel sporun detaylarını öğrenme fırsatı buldu. Peki, Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?

HANGİSİ YAĞLI GÜREŞTEKİ OYUN TÜRLERİNDEN BİRİDİR?

A) Devegörgücü

B) Filhortumu

C) Ahtapotvantuzu

D) Tilkikuyruğu

Doğru Cevap: D şıkkıdır.