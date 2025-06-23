Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?
Yağlı güreş, Türkiye'nin en popüler sporlarından biridir ve birçok farklı oyun türüne sahiptir. Bu haberde, yağlı güreşteki oyun türlerinden birinin ne olduğu sorulmaktadır. Bu tür bilgiler, yağlı güreşe yeni başlayanlar veya konu hakkında bilgi edinmek isteyenler için oldukça yararlı olabilir.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?" şeklinde yöneltilen soru, yarışmacının bilgi düzeyini sınarken, ekran başındakilerin de dikkatini çekti. Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir sorusu sayesinde, birçok kişi bu geleneksel sporun detaylarını öğrenme fırsatı buldu. Peki, Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?
HANGİSİ YAĞLI GÜREŞTEKİ OYUN TÜRLERİNDEN BİRİDİR?
A) Devegörgücü
B) Filhortumu
C) Ahtapotvantuzu
D) Tilkikuyruğu
Doğru Cevap: D şıkkıdır.