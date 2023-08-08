(Hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaz?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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8 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaz?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaz?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 8 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaz?
A-) Tac Mahal
B-) Etna Yanardağı
C-) Çin Seddi
D-) Kaf Dağı
Doğru Cevap : D şıkkı