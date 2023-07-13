(Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan 'İstiklal Marşı'nda geçen bir...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru!

13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan "İstiklal Marşı"nda geçen bir ifadedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan "İstiklal Marşı"nda geçen bir ifadedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 13 TEMMUZ PERŞEMBE 200 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan "İstiklal Marşı"nda geçen bir ifadedir?

A-) ne bu şiddet, bu ne celal?

B-) bu ne şiddet, ne bu celal?

C-) bu ne şiddet, bu celal?

D-) ne bu şiddet, bu celal?

Doğru Cevap : D şıkkı