Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?... Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik sor

29 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?

A- Tavşan

B- Aslan

C- Kurt

D- Geyik

(Tavşanlı - Kütahya / Aslanapa - Kütahya / Bozkurt - Kastamonu)

Doğru Cevap: D