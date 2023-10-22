22 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Türkçe sözcüklerde yer alan bir deyimdir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

Hangisi Türkçe sözcüklerde yer alan bir deyimdir? Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sanığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi Hangisi Türkçe sözcüklerde yer alan bir deyimdir? hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 EKİM PAZAR 100 BİN LİRALIK SORUSU

• A-) Asır iki, yıl üç

• B-) Yıl dört, ay beş

• C-) Ay altı, hafta yedi

• D-) Hafta sekiz, gün dokuz

Doğru Cevap:D