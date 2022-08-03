(Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?) Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru ve cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru! Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 400 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?

A-) Türkan Şoray

B-) Zeki Müren

C-) Kemal Sunal

D-) Cüneyt Arkın