Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

24 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!