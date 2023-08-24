Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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24 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 AĞUSTOS PERŞEMBE 200 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?
A-) Dragon
B-) Sentor
C-) Gulyabani
D-) Kurtadam
Doğru Cevap : D şıkkı