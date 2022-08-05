(Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir...) Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 AĞUSTOS CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

A-) İçi kan ağlamak

B-) Yüreği kan ağlamak

C-) Hüngür hüngür ağlamak

D-) Katıla katıla ağlamak

Doğru Cevap : C şıkkı