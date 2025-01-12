Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir?

HANGİSİ, TARİHİNDE İNSANLARIN BAZEN KAFESLER İÇERİSİNDE SERGİLENDİĞİ "İNSAN HAYVANAT BAHÇESİ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENEN ÜLKELERDEN DEĞİLDİR?

A: Portekiz, İspanya, İtalya

B: Almanya, Fransa, Hollanda

C: Birleşik Krallık, Norveç, Danimarka

D: Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan

Cevap: D