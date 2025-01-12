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Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir?

Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir?

HANGİSİ, TARİHİNDE İNSANLARIN BAZEN KAFESLER İÇERİSİNDE SERGİLENDİĞİ "İNSAN HAYVANAT BAHÇESİ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENEN ÜLKELERDEN DEĞİLDİR?

A: Portekiz, İspanya, İtalya

B: Almanya, Fransa, Hollanda

C: Birleşik Krallık, Norveç, Danimarka

D: Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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