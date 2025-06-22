Yarışma severler, bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için "Hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır?" şeklinde arama yapmaya başladı. TDK'ya göre sözlükte tanımı bulunan renkler arasında yer alan kelimeyi bulmak, bilgi kadar dil bilgisine de dayalı bir dikkat gerektiriyor. Peki, Hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

HANGİSİ SÖZLÜKTE TANIMI OLAN BİR RENGİN ADIDIR?

A) Oğlak siyahı

B) Tay kahverengisi

C) Civciv sarısı

D) Kuzu beyazı

Doğru Cevap: C şıkkı civciv sarısıdır.