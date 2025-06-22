Hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır?
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine dikkat çeken bir soruyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan "Hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır?" sorusu kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Yarışma severler, bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için "Hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır?" şeklinde arama yapmaya başladı. TDK'ya göre sözlükte tanımı bulunan renkler arasında yer alan kelimeyi bulmak, bilgi kadar dil bilgisine de dayalı bir dikkat gerektiriyor. Peki, Hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır? İşte merak edilen sorunun yanıtı…
HANGİSİ SÖZLÜKTE TANIMI OLAN BİR RENGİN ADIDIR?
A) Oğlak siyahı
B) Tay kahverengisi
C) Civciv sarısı
D) Kuzu beyazı
Doğru Cevap: C şıkkı civciv sarısıdır.